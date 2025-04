Les établissements de santé se tournent de plus en plus vers l’analyse de données pour obtenir des informations à partir de jeux de données médicales complexes et en constante expansion. Ces informations améliorent les soins aux patients et stimulent l’innovation médicale. Avec IBM SPSS Statistics, les hôpitaux, les cliniques et les instituts de recherche clinique peuvent répondre aux demandes croissantes de traitements médicaux personnalisés, de gestion des ressources critiques et de prévention proactive des maladies. Les agences de santé publique peuvent suivre les schémas pathologiques et prédire les épidémies à l’aide de données épidémiologiques, tandis que les chercheurs médicaux et les sociétés pharmaceutiques peuvent accélérer la découverte de médicaments et les essais cliniques grâce aux données cliniques et à la biostatistique. En intégrant diverses sources de données, telles que les dossiers des patients, les demandes d’indemnisation et les analyses en temps réel, il est possible d’obtenir une vue d’ensemble cohérente du parcours de santé d’un patient.