La visualisation de données peut être utilisée à diverses fins, et pas seulement par les data scientists. Les équipes de direction peuvent utiliser ces outils pour détailler la structure et la hiérarchie organisationnelle. Les exercices de visualisation de données sont également couramment utilisés pour stimuler la génération d'idées au sein des équipes afin de transmettre des idées, des tactiques ou des processus, et de capturer les concepts clés, les tendances et les relations cachées au sein des données non structurées.