IBM SPSS® Collaboration and Deployment Services permet de déployer et de partager des analyses prédictives au sein de l’entreprise. La solution offre un stockage centralisé et sécurisé des ressources analytiques, ainsi que des capacités avancées de gestion et de contrôle des processus d’analyse prédictive. Elle offre également des mécanismes avancés pour fournir des résultats d’analyse aux utilisateurs.