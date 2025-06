Logiciel IBM SPSS

La plateforme logicielle IBM SPSS offre des analyses statistiques avancées, une vaste bibliothèque d’algorithmes d’apprentissage automatique, des analyses de texte, l’extensibilité open source, des capacités d’intégration avec le big data et un déploiement transparent dans les applications.

Sa facilité d’utilisation, sa flexibilité et son évolutivité font de SPSS un logiciel accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétences. Convenant aux projets de toutes tailles et de tous niveaux de complexité, il peut en outre vous aider à identifier de nouvelles opportunités, à améliorer votre efficacité et à réduire les risques.

Dans la famille de produits logiciels SPSS, IBM SPSS Statistics prend en charge une approche descendante de tests d’hypothèses pour vos données, tandis qu’IBM SPSS Modeler révèle les schémas et les modèles cachés dans les données grâce à une approche ascendante de génération d’hypothèses.