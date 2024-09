IBM Spectrum MPI est une implémentation haute performance de qualité production de l’interface Message Passing Interface (MPI). Il accélère les performances des applications dans les environnements informatiques distribués. Il fournit une interface portable commune basée sur le MPI open source. Il va au-delà d’Open MPI et ajoute des caractéristiques uniques, telles que des fonctions avancées d’affinité avec le processeur, la sélection dynamique de bibliothèques d’interface, des intégrations supérieures de gestionnaires de charge de travail et de meilleures performances. IBM Spectrum MPI prend en charge un large éventail de plateformes, d’interconnexions et de systèmes d’exploitation standard, ce qui permet aux applications parallèles de fonctionner presque partout.