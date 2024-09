Alors que les entreprises optent pour des déploiements SD-WAN échelonnés, leurs équipes informatiques ont du mal à obtenir une vue d’ensemble de leurs données de réseau et de performances sur les segments WAN et SD-WAN traditionnels. Par conséquent, la résolution des problèmes réseau ralentit et devient plus sujette aux erreurs, ce qui entraîne une mauvaise expérience utilisateur. Pour maximiser les avantages de votre solution SD-WAN, vous avez besoin d’une solution de surveillance de la performance du réseau qui peut faciliter votre transition vers SD-WAN et atténuer les risques.

IBM SevOne Network Performance Management (NPM) est un outil de surveillance SD-WAN robuste qui complète les fonctionnalités de gestion des contrôleurs SD-WAN pour fournir une visibilité continue sur les différents segments de votre réseau. Grâce à des tableaux de bord et des indicateurs personnalisables, il fournit une source unique de vérité pour garantir les performances du réseau sur les réseaux multi-fournisseurs, d’entreprise, CSP et MSP.