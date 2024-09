Dans les réseaux à grande échelle, une intégration approfondie avec l’écosystème informatique est nécessaire et la personnalisation est inévitable. Pour les NetOps et les ITOps, cela crée un besoin unique de scripter, d’automatiser et d’orchestrer une variété d’actions répétitives pour maintenir la surveillance et l’intégrité du réseau. Pour faire plus avec moins, les équipes NetOps doivent tirer parti d’outils et de fonctions d’automatisation améliorés avec l’observabilité réseau automatisée.