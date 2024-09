SelectStack permet aux clients de gérer tous les types de technologies de virtualisation (Vmware, PowerVM, OpenStack/KVM, LinuxONE, BareMetal, Conteneurs) via une seule et même plateforme avec demande unique. Elle permet également aux clients de gérer le cycle de vie des ressources. SelectStack est essentielle pour créer une plateforme intégrée de gestion du cloud et de support aux opérations lors de la transformation du cloud.