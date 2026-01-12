Choisissez le niveau et la durée d’assistance adaptés aux besoins de l’entreprise.

IBM Storage Expert Care est une approche modulaire qui vous permet de choisir la durée, les temps de réponse et les options les plus importants pour assurer une meilleure assistance pour votre système IBM Storage. Expert Care peut proposer jusqu’à trois niveaux, selon le système : Basic, Advanced et Premium. Cela vous permet de sélectionner le niveau d’assistance qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. La suite IBM Storage Expert Care est prise en charge par une équipe mondiale d’experts dédiés qui vous aident à maintenir un environnement informatique performant, sécurisé et résilient. Avec IBM, vous bénéficiez d’un partenaire de confiance qui s’engage à fournir des services d’excellence et à assurer le succès à long terme de votre infrastructure.