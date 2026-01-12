Un commutateur Fibre Channel Gen 8 de milieu de gamme à performance élevée pour les centres de données modernes
Le commutateur IBM SAN56B-8 est un commutateur Fibre Channel et FICON 1U à haute performance conçu pour les centres de données modernes, offrant 56 ports SFP+ 128G et une latence ultra-faible.
Le commutateur offre une bande passante et un débit exceptionnels, ce qui le rend idéal pour les workloads essentiels. Il offre également des options de déploiement flexibles, y compris le mode commutateur full-fabric et le mode IBM Access Gateway, ainsi que des fonctionnalités telles qu’Adaptive Traffic Optimizer et SAN Fabric Intelligence pour des performances et une gestion optimisées.
Le réseau de stockage doit être puissant et protégé. Avec les commutateurs IBM Gen 8 de type B, protégez vos applications et vos données des cybermenaces.
Le commutateur propose 56 ports SFP+ 128G et une latence ultra-basse, ce qui le rend idéal pour les workloads essentiels et les applications exigeantes.
L’architecture pay-as-you-grow permet aux entreprises de dimensionner de 24 à 56 ports par incréments de 8 ports, réduisant ainsi les coûts initiaux et le surprovisionnement.
Le commutateur offre une sécurité avancée contre les cybermenaces, notamment une sécurité quantique et des fonctionnalités telles que le chiffrement AES-GCM-256 sur les ISL FC.
Doté d’une autonomie alimentée par l’IA, notamment de SAN Fabric Intelligence, ce dispositif automatise l’infrastructure des applications en fournissant une surveillance et une optimisation en temps réel.
Choisissez le niveau et la durée d’assistance adaptés aux besoins de l’entreprise.
IBM Storage Expert Care est une approche modulaire qui vous permet de choisir la durée, les temps de réponse et les options les plus importants pour assurer une meilleure assistance pour votre système IBM Storage. Expert Care peut proposer jusqu’à trois niveaux, selon le système : Basic, Advanced et Premium. Cela vous permet de sélectionner le niveau d’assistance qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. La suite IBM Storage Expert Care est prise en charge par une équipe mondiale d’experts dédiés qui vous aident à maintenir un environnement informatique performant, sécurisé et résilient. Avec IBM, vous bénéficiez d’un partenaire de confiance qui s’engage à fournir des services d’excellence et à assurer le succès à long terme de votre infrastructure.
Les entreprises ont besoin d’une solution de stockage flexible capable d’évoluer en fonction de leurs besoins, que les données soient stockées sur site, dans le cloud ou les deux. Intégrant un logiciel enrichi de nombreuses fonctionnalités, une gestion prédictive du stockage basée sur l’IA et un support proactif, IBM FlashSystem 5000 contribue à rendre les technologies modernes, telles que l’intelligence artificielle, accessibles aux entreprises de toutes tailles. Associez votre puissant réseau IBM SAN B à un puissant système de stockage FlashSystem.
L’infrastructure Gen7 pose les bases d’un SAN autonome en combinant des capacités puissantes d’analyse et d’automatisation avancée pour un SAN capable d’auto-apprentissage, d’auto-optimisation et d’auto-réparation.
Un commutateur haute vitesse de nouvelle génération conçu pour une intégration flexible dans les réseaux de stockage à grande échelle. Comprend un ensemble extensible de ports Fibre Channel de type b Gen 6 disponibles pour une évolutivité haute performance.