IBM Gen7 Fibre Channel est l’infrastructure réseau de stockage moderne pour le stockage essentiel à la mission qui permet aux organisations de réaliser un SAN autonome d’auto-apprentissage, auto-optimisation et auto-guérison. Il combine de puissantes capacités d’analyse et d’automatisation avancée afin d’accélérer l’accès aux données, de s’adapter à l’évolution des besoins et de mener des opérations commerciales en continu.

Les commutateurs IBM Storage Networking SAN512B-7 et SAN256B-7 dotés de la technologie Fibre Channel Gen7 et Fabric Vision constituent la base du bloc fonctionnel pour réaliser le SAN autonome pour le centre de données à la demande. La latence ultra-faible et la bande passante des ports allant jusqu’à 64 Go/s offrent le plus haut niveau de performance pour les workloads NVMe. Grâce à leur fiabilité éprouvée dans les centres de données, leur évolutivité transparente, leurs analyses intégrées et l’automatisation, ils maximisent les performances, la productivité et l’efficacité des investissements et des ressources de stockage.

