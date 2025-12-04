IBM Gen7 Fibre Channel est l’infrastructure réseau de stockage moderne pour le stockage essentiel à la mission qui permet aux organisations de réaliser un SAN autonome d’auto-apprentissage, auto-optimisation et auto-guérison. Il combine de puissantes capacités d’analyse et d’automatisation avancée afin d’accélérer l’accès aux données, de s’adapter à l’évolution des besoins et de mener des opérations commerciales en continu.
Les commutateurs IBM Storage Networking SAN512B-7 et SAN256B-7 dotés de la technologie Fibre Channel Gen7 et Fabric Vision constituent la base du bloc fonctionnel pour réaliser le SAN autonome pour le centre de données à la demande. La latence ultra-faible et la bande passante des ports allant jusqu’à 64 Go/s offrent le plus haut niveau de performance pour les workloads NVMe. Grâce à leur fiabilité éprouvée dans les centres de données, leur évolutivité transparente, leurs analyses intégrées et l’automatisation, ils maximisent les performances, la productivité et l’efficacité des investissements et des ressources de stockage.
Élaborés pour répondre à la croissance continue des données et aux exigences critiques des applications, les commutateurs Gen7 sont spécialement conçus pour alimenter des environnements de stockage à grande échelle qui nécessitent une capacité accrue, un débit plus élevé et des niveaux de résilience supérieurs.
La technologie Gen7 permet un SAN auto-optimisé qui surveille et façonne de manière proactive les modèles de trafic et hiérarchise automatiquement les flux de trafic afin d’optimiser les performances et la fiabilité des applications.
Les commutateurs Gen7 peuvent automatiser des actions pour simplifier la gestion et résoudre les problèmes sans intervention afin d’éviter les interruptions de réseau et les pannes.
Le portail de gestion IBM SANnav et SANnav Global View offrent aux administrateurs informatiques une visibilité complète sur l’ensemble du SAN, que ce soit une vue globale ou des environnements locaux.
Les commutateurs Gen7 sont dotés de la technologie Fibre Channel Gen7 de pointe qui stimule les performances pour les workloads exigeants afin de répondre aux applications nouvelle génération gourmandes en E/S et en bande passante.
Avec IBM Extension Blade, les commutateurs Gen7 fournissent une connectivité métropolitaine et mondiale intégrée avec une solution d’extension de centre de données spécialement conçue pour les environnements de stockage Fibre Channel et IP.
Complétez les mainframes IBM Z en offrant l’infrastructure FICON la plus rapide, la plus fiable et la plus évolutive du secteur, ainsi que des fonctionnalités uniques et innovantes qui contribuent toutes à obtenir un retour sur investissement optimal. Les commutateurs Gen7 avec extension b-type améliorent les initiatives globales d’IBM en matière de cyber-résilience.