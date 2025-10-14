IBM Storage Networking SAN42B-R7 est un commutateur SAN de classe extension offrant jusqu’à 24 ports Fibre Channel à 64 Gbit/s. Il fait partie de la gamme des commutateurs matériels d’extension Storage Area Network d’IBM.

IBM Storage Networking SAN42B-R7 est conçu pour combler le fossé entre les centres de données géographiquement dispersés afin de permettre une réplication rapide, continue et sécurisée des données stratégiques grâce à un chiffrement matériel AES 256 bits puissant qui empêche la perte ou la violation de données lors de leur transfert sur le réseau étendu.