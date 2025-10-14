IBM Storage Networking
Commutateur d’extension SAN42B-R7

Solution de pointe de 7e génération offrant une connectivité de réplication cyber-résiliente pour le stockage d’entreprise

image du produit san42b-r7

Aperçu

IBM Storage Networking SAN42B-R7 est un commutateur SAN de classe extension offrant jusqu’à 24 ports Fibre Channel à 64 Gbit/s. Il fait partie de la gamme des commutateurs matériels d’extension Storage Area Network d’IBM.

IBM Storage Networking SAN42B-R7 est conçu pour combler le fossé entre les centres de données géographiquement dispersés afin de permettre une réplication rapide, continue et sécurisée des données stratégiques grâce à un chiffrement matériel AES 256 bits puissant qui empêche la perte ou la violation de données lors de leur transfert sur le réseau étendu.
Optimisez la réplication des données

Tirez parti d’une connectivité haut débit avec des ports FC/FICON 64 Gbit/s et des ports Ethernet/WAN 100/25/10/1 Gbit/s afin d’optimiser les objectifs de récupération et de bénéficier d’un transfert de données rapide et fiable, tout en minimisant la latence et la perte de paquets sur de longues distances.
Protégez les données contre les perturbations

Protégez-vous contre les pannes de liaison WAN grâce au trunking d’extensions, qui commute le trafic de données vers des liaisons alternatives en cas de panne afin de maintenir un transfert de données ininterrompu, tandis que la limitation de débit adaptative (ARL) et l’optimisation des flux TCP facilitent l’allocation de la bande passante et contribuent à atténuer le risque de perturbations.
Transférez plus de données, plus rapidement, sur de longues distances

Accélérez le transfert de données sur de longues distances grâce à un débit élevé, à l’encapsulation hautement efficace du FCIP et au TCP optimisé pour le réseau étendu. De plus, FCIP FastWrite accélère le traitement en écriture afin de maximiser les performances et de réduire la latence.
Protégez les données contre les menaces sur le WAN

Tirez parti de la sécurité intégrée du portail de gestion IBM SANnav afin de configurer et de personnaliser les seuils de sécurité et l’accès. Les certificats SSL et les protocoles de sécurité empêchent la falsification des données. Un IPsec matériel robuste avec un algorithme AES 256 bits contribue à protéger les données pendant leur transmission et à garantir la conformité.
Fonctionnalités
Trunking d’extensions

Combine plusieurs connexions WAN en une seule liaison logique à haut débit, offrant un équilibrage de charge actif et une résilience réseau pour protéger contre les pannes de liaison WAN.
Perte de liaison sans perte (LLL)

Fait partie du trunking d’extension et permet de récupérer les données perdues en transit lorsqu’une liaison est hors ligne. Du point de vue des applications de stockage, c’est comme si rien ne s’était produit, car toutes les données sont livrées dans l’ordre.
Basculement/restauration automatique avec groupes de basculement

Des indicateurs sont attribuées aux circuits, qui sont placés dans un groupe de basculement. Si tous les circuits ayant l’indicateur le plus bas au sein du groupe de basculement sont interrompus, les circuits ayant l’indicateur le plus élevé prennent le relais. L’application de stockage ne saura pas qu’un basculement/une restauration automatique s’est produit.
Limitation adaptative du débit (ARL)

Ajuste de manière dynamique le partage de la bande passante entre les limites minimales et maximales afin d’optimiser l’utilisation de la bande passante et de maintenir des performances WAN maximales en cas de perturbations.
Chiffrement IPsec, alertes en temps réel

Assure le transport sécurisé des données sur les liaisons WAN à plein débit. La sécurité est activée sans perte de performances ni latence supplémentaire excessive.  Les données en transit sont chiffrées à l’aide d’un algorithme AES 256 bits standard implémenté au niveau matériel.
TCP optimisé pour le WAN

Une pile TCP agressive optimise la taille de la fenêtre TCP et le contrôle des flux, et accélère le transport TCP pour les applications de stockage à haut débit.
Architecture de compression avancée

Offre plusieurs modes pour optimiser les taux de compression en fonction des différentes exigences de débit.
FCIP FastWrite

Accélère le traitement des écritures SCSI, maximisant les performances des applications de réplication synchrone et asynchrone sur des connexions WAN à latence élevée, quelle que soit la distance.
Pipeline de bandes pour systèmes ouverts

Accélère le traitement de lecture et d’écriture des bandes sur de longues distances, réduisant considérablement les temps de sauvegarde et de récupération.

Spécifications techniques

Spécifications

Spécifications détaillées

  

Boîtier

Châssis 1U conçu pour être monté dans une armoire de 19 pouces

Ports Fibre Channel

24 ports, 64 Gbit/s, universels (ports E, F, M, D et EX) :

  • 8 ports physiques Fibre Channel SFP+
  • 8 ports physiques Fibre Channel SFP-DD

Performances

  • Vitesse de ligne de 8,5 Gbit/s, duplex intégral
  • Vitesse de ligne de 14,025 Gbit/s, duplex intégral
  • Vitesse de ligne de 28,05 Gbit/s, duplex intégral
  • Vitesse de ligne de 57,8 Gbit/s, duplex intégral
  • avec détection automatique des vitesses de port 8, 16, 32 et 64 Gbit/s

Dimensions physiques

  • Largeur : 44 cm
  • Hauteur : 4,4 cm
  • Profondeur : 59,03 cm
  • 12 kg avec deux blocs d’alimentation et six ventilateurs, sans émetteur-récepteur SFP+ ou SFP-DD

Garantie

Garantie standard d’un an ; unité remplaçable par le client et assistance IBM sur site, aux horaires de bureau le jour ouvrable suivant. Options de service IBM Expert Care 1, 3, 5 ans disponibles.

Recyclage des pièces

Pour des raisons de sécurité, IBM ne recommande pas de retirer les batteries de ses produits. Veuillez suivre les programmes de collecte et de recyclage des produits IBM.

Ressources

IBM Technology Lifecycle Services for IBM Storage
Améliorez la cohérence et la haute disponibilité dans votre centre de données.
IBM Storage Utility
Une gamme de solutions proposant un choix d’approvisionnement avec une facturation basée sur l’utilisation.
Redbooks sur les équipements IBM® Storage
Innovations matérielles de pointe pour le stockage des données.
Communauté technologique IBM
Le centre d’apprentissage idéal pour les développeurs et les experts en technologie qui souhaitent développer leurs compétences.

