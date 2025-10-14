Solution de pointe de 7e génération offrant une connectivité de réplication cyber-résiliente pour le stockage d’entreprise
IBM Storage Networking SAN42B-R7 est un commutateur SAN de classe extension offrant jusqu’à 24 ports Fibre Channel à 64 Gbit/s. Il fait partie de la gamme des commutateurs matériels d’extension Storage Area Network d’IBM.
IBM Storage Networking SAN42B-R7 est conçu pour combler le fossé entre les centres de données géographiquement dispersés afin de permettre une réplication rapide, continue et sécurisée des données stratégiques grâce à un chiffrement matériel AES 256 bits puissant qui empêche la perte ou la violation de données lors de leur transfert sur le réseau étendu.
Tirez parti d’une connectivité haut débit avec des ports FC/FICON 64 Gbit/s et des ports Ethernet/WAN 100/25/10/1 Gbit/s afin d’optimiser les objectifs de récupération et de bénéficier d’un transfert de données rapide et fiable, tout en minimisant la latence et la perte de paquets sur de longues distances.
Protégez-vous contre les pannes de liaison WAN grâce au trunking d’extensions, qui commute le trafic de données vers des liaisons alternatives en cas de panne afin de maintenir un transfert de données ininterrompu, tandis que la limitation de débit adaptative (ARL) et l’optimisation des flux TCP facilitent l’allocation de la bande passante et contribuent à atténuer le risque de perturbations.
Accélérez le transfert de données sur de longues distances grâce à un débit élevé, à l’encapsulation hautement efficace du FCIP et au TCP optimisé pour le réseau étendu. De plus, FCIP FastWrite accélère le traitement en écriture afin de maximiser les performances et de réduire la latence.
Tirez parti de la sécurité intégrée du portail de gestion IBM SANnav afin de configurer et de personnaliser les seuils de sécurité et l’accès. Les certificats SSL et les protocoles de sécurité empêchent la falsification des données. Un IPsec matériel robuste avec un algorithme AES 256 bits contribue à protéger les données pendant leur transmission et à garantir la conformité.
Combine plusieurs connexions WAN en une seule liaison logique à haut débit, offrant un équilibrage de charge actif et une résilience réseau pour protéger contre les pannes de liaison WAN.
Fait partie du trunking d’extension et permet de récupérer les données perdues en transit lorsqu’une liaison est hors ligne. Du point de vue des applications de stockage, c’est comme si rien ne s’était produit, car toutes les données sont livrées dans l’ordre.
Des indicateurs sont attribuées aux circuits, qui sont placés dans un groupe de basculement. Si tous les circuits ayant l’indicateur le plus bas au sein du groupe de basculement sont interrompus, les circuits ayant l’indicateur le plus élevé prennent le relais. L’application de stockage ne saura pas qu’un basculement/une restauration automatique s’est produit.
Ajuste de manière dynamique le partage de la bande passante entre les limites minimales et maximales afin d’optimiser l’utilisation de la bande passante et de maintenir des performances WAN maximales en cas de perturbations.
Assure le transport sécurisé des données sur les liaisons WAN à plein débit. La sécurité est activée sans perte de performances ni latence supplémentaire excessive. Les données en transit sont chiffrées à l’aide d’un algorithme AES 256 bits standard implémenté au niveau matériel.
Une pile TCP agressive optimise la taille de la fenêtre TCP et le contrôle des flux, et accélère le transport TCP pour les applications de stockage à haut débit.
Offre plusieurs modes pour optimiser les taux de compression en fonction des différentes exigences de débit.
Accélère le traitement des écritures SCSI, maximisant les performances des applications de réplication synchrone et asynchrone sur des connexions WAN à latence élevée, quelle que soit la distance.
Accélère le traitement de lecture et d’écriture des bandes sur de longues distances, réduisant considérablement les temps de sauvegarde et de récupération.
Spécifications
Spécifications détaillées
Boîtier
Châssis 1U conçu pour être monté dans une armoire de 19 pouces
Ports Fibre Channel
24 ports, 64 Gbit/s, universels (ports E, F, M, D et EX) :
Performances
Dimensions physiques
Garantie
Garantie standard d’un an ; unité remplaçable par le client et assistance IBM sur site, aux horaires de bureau le jour ouvrable suivant. Options de service IBM Expert Care 1, 3, 5 ans disponibles.
Recyclage des pièces
Pour des raisons de sécurité, IBM ne recommande pas de retirer les batteries de ses produits. Veuillez suivre les programmes de collecte et de recyclage des produits IBM.
Protège votre réseau contre les menaces de sécurité, permet un fonctionnement ininterrompu et optimise l’automatisation de la gestion.
Combine des capacités hautes performances de 4, 8, 16 et 32 Gbit/s avec la simplicité du pointer-cliquer et des fonctionnalités d’entreprise.
Gère le transfert incessant de données entre les centres de données et sécurise les données en vol entre les centres de données.
Découvrir toutes les solutions Storage Area Network (SAN)
Découvrez comment cette solution de pointe de 7e génération offre une connectivité de réplication cyber-résiliente pour le stockage d’entreprise. Programmez gratuitement votre entretien (30 minutes) avec un spécialiste IBM Storage.