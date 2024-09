IBM Rational Test Workbench

IBM Rational simplifie les tests fonctionnels et de régression et accélère la livraison des projets. Gary Thornhill General Manager Sandhata Technologies Ltd Nous estimons que Rational Test Workbench réduit de 94 % le temps nécessaire à la validation du "dépôt des taux", qui passe de 5 600 heures à 320 heures. Avant l'utilisation de ce logiciel, les tests manuels représentaient 67 % du temps total consacré au dépôt des taux. Insurance provider Insurance industry La capacité de PointSource à convertir nos objectifs métier en une stratégie mobile nous a permis de fournir une solution qui apporte une valeur ajoutée à nos clients existants et qui constitue pour nous un facteur de différenciation capable d'attirer de nouveaux clients. Scott Liberatore President and CEO Financial Insurance Management Corp.