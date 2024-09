Les produits IBM Rational Build Forge offrent un cadre d'exécution adaptatif qui crée une chaîne de montage de logiciels afin d'automatiser et d'accélérer la livraison de logiciels. Cela permet de normaliser et d'automatiser les tâches répétitives, de découvrir les goulets d'étranglement en matière de développement, de déterminer les tendances pour des projets spécifiques et de gérer les mandats de conformité.