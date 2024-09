IBM Rational Asset Manager permet à votre organisation de gérer et de réutiliser efficacement tous les types d'actifs dans un environnement de développement distribué.

Il permet de gérer et de gouverner les actifs commerciaux et techniques impliqués dans la fourniture de logiciels et de systèmes à partir d'un ou de plusieurs produits publiés, partagés ou référencés dans l'ensemble de l'organisation.