Ce qui est inclus

Référentiel d’intégrations Le référentiel d’intégrations d'IBM Rapid Infrastructure Automation est compatible avec plus de 230 fournisseurs, offrant l’accès à plus de 500 000 API et 1 million d’actions. Cette bibliothèque étendue permet une intégration fluide sur l’ensemble des plateformes, rendant possible une automatisation complète. Pour toute API fournisseur non disponible sur la plateforme, nous pouvons l’ajouter dans un délai de 15 jours ouvrés.

Éditeur de workflows L'éditeur de workflows IBM Rapid Infrastructure automatisation propose un environnement low-code pour aider les utilisateurs à créer et modifier des workflows en toute simplicité. Organisez visuellement les blocs d’action pour construire des processus automatisés. Il offre une grande flexibilité, tant pour les utilisateurs avec ou sans compétences en codage. Concevez, orchestrez et automatisez rapidement des processus complexes, en toute simplicité.

Moteur d’exécution Le moteur d'exécution IBM Rapid Infrastructure Automation compile les workflows et exécute les appels API de manière fluide, garantissant une automatisation efficace. Ce moteur robuste transforme des processus complexes en opérations rationalisées, améliorant à la fois la productivité et la fiabilité, tout en s’intégrant sans difficulté à vos systèmes et applications existants.