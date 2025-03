Gouvernance de l’automatisation

IBM Rapid Infrastructure Automation répond au besoin critique d’un contrôle sécurisé et centralisé de l’automatisation, en fournissant un outil unique pour la gestion de l’automatisation. Cette solution tout-en-un permet d’assurer une gouvernance cohérente avec un contrôle d’accès plus large.

Des capacités étendues de connexion, d’enregistrement et de traitement des erreurs, ainsi que des indicateurs en temps réel et d’informations ROI permettent un audit et un dépannage approfondis pour une prise de décision plus éclairée.