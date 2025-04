IBM Rapid Infrastructure Automation offre une intégration API robuste, compatible avec les approches low-code et full-code, et évolutive selon les besoins de l’organisation. Elle permet d’accéder, via API, aux ressources d’automatisation existantes (scripts, protocoles), pour une utilisation à la fois interne et externe. Chaque workflow IBM Rapid Infrastructure Automation déployé génère un point de terminaison API, entièrement géré dans via API Gateway.

API Gateway est une interface permettant de sécuriser, publier et gérer les workflows et API d’automatisation sous forme de points de terminaison accessibles via URL. IBM API Gateway offre des fonctionnalités de gestion des points de terminaison, permettant un contrôle précis de l’accès aux API en fonction des utilisateurs, des équipes ou des rôles. Ses fonctionnalités distinctives incluent la régulation de l’utilisation des API, la prévention des abus via une authentification centralisée, et la définition des applications, utilisateurs et réseaux autorisés. Cette solution complète optimise la sécurité, améliore les performances et garantit la disponibilité, tout en simplifiant la gestion des API pour les entreprises modernes.