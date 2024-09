La prolifération de l'informatique fantôme (shadow IT), c'est-à-dire des applications logicielles et du matériel non autorisés déployés sans la supervision du service informatique, s'accélère sur les réseaux d'entreprise à mesure que les utilisateurs finaux adoptent les nouveaux services cloud et le télétravail.Selon le rapport The State of Attack Surface Management 2022, l'organisation moyenne a 30 % d'actifs exposés en plus de ceux que ses programmes de gestion des actifs ont déjà identifiés.Comme l'équipe informatique n'est le plus souvent pas au courant de l'existence de l'informatique fantôme, les risques de sécurité posés par ces actifs non approuvées ne sont pas pris en compte.

ASM avec Randori Recon vous aide à découvrir vos actifs d'informatique fantôme, sur site ou dans le cloud, qui pourraient potentiellement permettre aux pirates de contourner votre pare-feu ou d'autres défenses de cybersécurité. Randori Recon surveille en permanence votre surface d'attaque externe pour détecter les changements inattendus, les angles morts, les erreurs de configuration et les défaillances des processus. Cette application SaaS vous aide à hiérarchiser les risques liés à l'informatique fantôme et à prendre des décisions éclairées afin de protéger les données sensibles et de renforcer votre posture de sécurité.