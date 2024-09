Lors d'une fusion-acquisition, les entreprises qui fusionnent ou acquièrent héritent de la surface d'attaque d'une autre organisation, qui peut présenter des vulnérabilités et des faiblesses inconnues. Selon une étude IBM Institute for Business Value, plus d'une entreprise sur trois a subi des violations de données qui peuvent être attribuées à l'activité de fusion et d'acquisition au cours de l'intégration. La gestion de la surface d'attaque (ASM) joue un rôle essentiel dans l'atténuation des risques de transaction liés à l'intégration de nouvelles entreprises ou de nouveaux systèmes au cours d'un processus de fusion ou d'acquisition.

ASM avec Randori Recon vous aide à évaluer votre empreinte numérique étendue en temps réel pour découvrir des actifs Shadow IT, des erreurs de configuration, des vulnérabilités et d'autres risques potentiels de fusions et d'acquisitions que les cybercriminels pourraient exploiter pour perturber l'activité de l'entreprise.Utilisé avant, pendant et après une fusion-acquisition, ASM aide vos équipes de sécurité à surveiller en permanence les surfaces d'attaque des entreprises concernées et à fournir aux parties prenantes des informations exploitables pour une prise de décision éclairée tout au long du processus de fusion-acquisition.