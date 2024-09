QRadar SIEM est disponible en version SaaS, ce qui vous offre l'avantage de bénéficier du soutien de l'équipe IBM pour faire fonctionner l'infrastructure et l'entretenir. Vous pouvez ainsi concentrer vos efforts sur l'examen des conditions anormales et la correction des vulnérabilités importantes. Étant donné que des professionnels IBM gèrent l'infrastructure informatique, vous n'avez pas à vous soucier de la mise en œuvre des correctifs et des mises à jour.