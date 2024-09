Pour les alertes identifiées comme des incidents, QRadar SIEM réduit le temps et les efforts manuels consacrés aux enquêtes par les analystes de sécurité, soit 2,8 millions de dollars d’économies. Cela comprend l’identification des actifs concernés, la vérification des indicateurs de compromission (IOC) par rapport aux flux de renseignements sur les menaces, la corrélation des incidents et des données historiques, et l’enrichissement des données de sécurité.