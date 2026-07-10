L’informatique autonome conçue pour l’ère de l’IA
Le serveur IBM Power® S1112 est un modèle d’entrée de gamme basé sur processeur Power11, conçu pour moderniser les workloads AIX, IBM i et Linux, tout en étendant une capacité de calcul sécurisée, fiable et prête pour l’IA aux sites distants, aux agences et aux environnements near-edge. Avec une sécurité de niveau entreprise, une accélération IA intégrée et un format compact, Power S1112 offre une base fiable là où elle est le plus nécessaire.
Les workloads critiques sont sécurisés grâce à une cryptographie quantique embarquée, à la virtualisation au niveau du firmware et à la fiabilité, la disponibilité et la facilité de maintenance (RAS) de Power.
Déployez une infrastructure de niveau entreprise dans des agences, points de vente, sites de production et établissements bancaires où l’espace est limité, avec des options rackables ou deskside pour une installation flexible.
Accélérez l’inférence IA à l’edge grâce à la technologie Matrix Math Acceleration (MMA) intégrée à la puce, pour obtenir des informations au plus près des données avec une faible latence.
Principales fonctionnalités
Des performances adaptées aux workloads d’entrée de gamme critiques, tout en conservant une trajectoire de mise à niveau claire.
Prenez en charge les applications à forte intensité de données avec jusqu’à 512 Go de mémoire DDR5 DDIMM et jusqu’à 12,8 To de stockage NVMe, pour offrir une bande passante supérieure, une fiabilité accrue et un accès local rapide aux données.
Protection de l’ensemble du système avec démarrage sécurisé, inventaire cryptographique et outils de chiffrement basés sur le matériel.
Prenez en charge les environnements IBM i dans le niveau logiciel P05, jusqu’à 4 cœurs et 64 Go de mémoire, tout en utilisant des ressources système supplémentaires pour les workloads AIX, Linux et IA sur le même serveur.
Serveurs associés
IBM Power S1122 est un serveur rack 2U qui étend les workloads stratégiques sur un cloud hybride pour plus de flexibilité, d’évolutivité et de fiabilité.
IBM Power S1124 est un serveur rack 4U qui améliore l’évolutivité, les performances et la sécurité tout en offrant une fiabilité et une agilité de premier ordre pour les workloads critiques.
IBM Power E1150 est un serveur rack 4U conçu pour les workloads à forte intensité de données, pouvant accueillir jusqu’à 120 cœurs de processeur Power11 et 16 To de mémoire DDR5.
IBM Power E1180 est un serveur haut de gamme conçu pour l’ère de l’IA, offrant des opérations autonomes, une cyber-résilience et la flexibilité du cloud hybride.