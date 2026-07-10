Le serveur IBM Power® S1112 est un modèle d’entrée de gamme basé sur processeur Power11, conçu pour moderniser les workloads AIX, IBM i et Linux, tout en étendant une capacité de calcul sécurisée, fiable et prête pour l’IA aux sites distants, aux agences et aux environnements near-edge. Avec une sécurité de niveau entreprise, une accélération IA intégrée et un format compact, Power S1112 offre une base fiable là où elle est le plus nécessaire.