IBM Power S1112 : des performances Power11 pour les workloads centraux et edge

Nouveau tarif : Power TCO Calculator
Image de l’IBM Power S1112 mettant en avant son design industriel et ses technologies de dernière génération.

Présentation

L’informatique autonome conçue pour l’ère de l’IA

Le serveur IBM Power® S1112 est un modèle d’entrée de gamme basé sur processeur Power11, conçu pour moderniser les workloads AIX, IBM i et Linux, tout en étendant une capacité de calcul sécurisée, fiable et prête pour l’IA aux sites distants, aux agences et aux environnements near-edge. Avec une sécurité de niveau entreprise, une accélération IA intégrée et un format compact, Power S1112 offre une base fiable là où elle est le plus nécessaire.

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Pourquoi choisir IBM Power S1112 ?​

Moderniser sans compromis sur la plateforme

L’IBM Power S1112 offre des performances par cœur deux fois supérieures à celles de Power S9141 et trois fois supérieures à celles de Power S8142, afin d’améliorer les performances applicatives sans entraîner de coûts de licences logicielles plus élevés.

 
Conçu pour les environnements qui placent la sécurité au premier plan

Les workloads critiques sont sécurisés grâce à une cryptographie quantique embarquée, à la virtualisation au niveau du firmware et à la fiabilité, la disponibilité et la facilité de maintenance (RAS) de Power.
Étendre Power à l’edge

Déployez une infrastructure de niveau entreprise dans des agences, points de vente, sites de production et établissements bancaires où l’espace est limité, avec des options rackables ou deskside pour une installation flexible. 
Prêt pour l’IA dès la conception

Accélérez l’inférence IA à l’edge grâce à la technologie Matrix Math Acceleration (MMA) intégrée à la puce, pour obtenir des informations au plus près des données avec une faible latence.

Fonctionnalités

Principales fonctionnalités

Vue de face du serveur Power11 S1112
Des performances Power11 dans un format compact

Des performances adaptées aux workloads d’entrée de gamme critiques, tout en conservant une trajectoire de mise à niveau claire.
Gros plan d’un serveur Power S1112 manipulé par un ingénieur
Mémoire et stockage de niveau entreprise

Prenez en charge les applications à forte intensité de données avec jusqu’à 512 Go de mémoire DDR5 DDIMM et jusqu’à 12,8 To de stockage NVMe, pour offrir une bande passante supérieure, une fiabilité accrue et un accès local rapide aux données.
Vue latérale droite du serveur Power S1112
Gestion quantique de la conformité

Protection de l’ensemble du système avec démarrage sécurisé, inventaire cryptographique et outils de chiffrement basés sur le matériel.
Photo produit de face d’IBM Power S1112
Extension flexible des workloads IBM i

Prenez en charge les environnements IBM i dans le niveau logiciel P05, jusqu’à 4 cœurs et 64 Go de mémoire, tout en utilisant des ressources système supplémentaires pour les workloads AIX, Linux et IA sur le même serveur.

Ressources

Serveurs associés

Vue de face d’un serveur IBM Power S1122
IBM Power S1122

IBM Power S1122 est un serveur rack 2U qui étend les workloads stratégiques sur un cloud hybride pour plus de flexibilité, d’évolutivité et de fiabilité.
Photo produit de l’IBM Power11 S1124 de face avec fond dégradé bleu
IBM Power S1124

IBM Power S1124 est un serveur rack 4U qui améliore l’évolutivité, les performances et la sécurité tout en offrant une fiabilité et une agilité de premier ordre pour les workloads critiques.
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IBM Power E1150

IBM Power E1150 est un serveur rack 4U conçu pour les workloads à forte intensité de données, pouvant accueillir jusqu’à 120 cœurs de processeur Power11 et 16 To de mémoire DDR5.
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IBM Power E1180

IBM Power E1180 est un serveur haut de gamme conçu pour l’ère de l’IA, offrant des opérations autonomes, une cyber-résilience et la flexibilité du cloud hybride.
Photo produit de l’IBM Power Virtual Server de face avec fond dégradé bleu
IBM Power Virtual Server

Serveur virtuel sécurisé qui offre une expérience cohérente et vous permet d’exécuter votre modernisation à votre rythme et selon votre budget, sur site comme hors site.

Centre de ressources produits

Trois unités de la baie de serveurs IBM Power11
Brochure de la gamme Power
La nouvelle génération de serveurs IBM Power prend en charge des fonctionnalités de cloud hybride avancées pour différencier les performances, la sécurité, la facilité de maintenance et les coûts d’exploitation.
Redbook Power11 Scaleout
Cette publication propose une analyse de l’architecture matérielle et présente les évolutions, les nouvelles technologies et les principales fonctionnalités introduites dans ces serveurs IBM Power11 scale-out.
Rapport IDC
Consultez ce rapport IDC pour découvrir comment la plateforme de serveurs Power11 nouvelle génération d’IBM répond à plusieurs éléments clés du cadre Future of Digital Infrastructure d’IDC et les intègre.
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Notes de bas de page

1 D’après les résultats CPW publiés comparant Power S1112/4 cœurs à IBM Power S914/4 cœurs.  Valable au 14/07/2026 et disponible ici.

2 D’après les résultats CPW publiés comparant Power S1112/4 cœurs à IBM Power S814/4 cœurs.  Valable au 14/07/2026 et disponible ici.