IBM Planning Analytics et Pigment

Les faits : Les entreprises en pleine croissance et les entreprises de taille intermédiaire peuvent prospérer avec IBM Planning Analytics. La solution évolue de façon fluide : vous profitez dès le départ de capacités puissantes et d’une marge de manœuvre pour évoluer en fonction de la croissance de votre entreprise. Contrairement à d’autres solutions uniques, IBM Planning Analytics s’adapte à votre entreprise, quelle que soit sa taille. Nous proposons une tarification échelonnée conçue pour s’adapter au mieux à la taille et aux cas d’utilisation de votre entreprise, et nos offres « en tant que service » sur AWS et Azure intègrent une licence d’entrée de gamme commençant à 5 utilisateurs.