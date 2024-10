Tarification claire et simplifiée sans frais supplémentaires pour les prévisions optimisées par l’intelligence artificielle (IA). IBM Planning Analytics fait de la budgétisation un processus clair et prévisible. Les solutions dont la taille du cube et la fonctionnalité sont limitées peuvent rendre la planification à grande échelle et granulaire plus lente, plus compliquée et plus coûteuse.