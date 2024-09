L’expertise de TIMETOACT repose sur la compréhension des processus, des données et des structures nécessaires pour obtenir des informations fiables sur la durabilité.

Dites adieu au chaos des feuilles de calcul et profitez de la puissance d’IBM Planning Analytics with Watson, une technologie reconnue et éprouvée. Notre approche systématique consiste à interagir avec les parties prenantes, les départements et les sources de données clés au sein de votre organisation. En rationalisant l’entrée, la consultation et le traitement des données, nous vous permettons de reprendre le contrôle de vos données de durabilité. Grâce à notre solution, toutes les informations sur la durabilité sont facilement disponibles dans un format convivial, offrant une intégration transparente avec n’importe quel système ou application.