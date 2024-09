Saima Automotive* est une solution de gestion commerciale optimisée par IBM® Planning Analytics with Watson et IBM Cognos Analytics. Spécialement conçu pour les concessionnaires automobiles, elle permet d’accélérer l’analyse et la gestion des données métier. Un aperçu complet des données clients et commerciales permet d’améliorer la prise de décision et de cibler les campagnes commerciales.