Iena Green Track

Optimisé par IBM Planning Analytics with Watson, l'outil Green Track* du cabinet Iena suit l'impact environnemental de l'activité économique. Il collecte des données provenant de diverses sources pour modéliser les matières premières d'un produit. La collecte de données et des tableaux de bord dynamiques permettent d'identifier les principaux points de pollution et d'impact environnemental d'un produit. Recevez des recommandations et accédez à des outils de modélisation pour réduire l'impact environnemental d'un produit.