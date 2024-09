elKomSolutions

elKom présente trois solutions : elKomBI*, elKomPLAN* et elKomKONS* pour IBM Planning Analytics with Watson. Conçues pour accélérer la planification d’entreprise tout en rendant vos données et structures métier plus transparentes. Les nouvelles fonctionnalités simplifient le processus de consolidation des groupes et de production de rapports grâce à l’automatisation. Déployez des solutions individuelles ou intégrées pour répondre aux besoins métier.