L'outil Cubewise Slice* fournit des fonctionnalités avancées pour les formulaires Excel dans les bases de données IBM Planning Analytics with Watson (TM1). Slice est une fonction complémentaire qui se connecte directement à l’API REST TM1. Elle fonctionne sur Internet et propose un support intégré des hiérarchies. Elle est compatible avec Perspectives et offre de nouvelles fonctions, tout en conservant les fonctions Excel existantes.