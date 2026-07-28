IBM Pipeline Automation for Z rationalise le cycle de vie du développement logiciel grâce à des workflows pilotés par l’IA qui accélèrent la création, la validation et la livraison des applications mainframe. En intégrant l’automatisation et l’analytique à chaque étape et en unifiant les capacités DevOps au sein d’un modèle piloté par des pipelines, cette solution permet une livraison plus rapide, fiable et de haute qualité à l’échelle.

