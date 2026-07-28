Accélérez la livraison d’entreprise avec des pipelines évolutifs et automatisés qui favorisent la rapidité, la cohérence et la qualité
Modernisez la livraison IBM Z grâce à l’automatisation des pipelines alimentée par l’IA
IBM Pipeline Automation for Z rationalise le cycle de vie du développement logiciel grâce à des workflows pilotés par l’IA qui accélèrent la création, la validation et la livraison des applications mainframe. En intégrant l’automatisation et l’analytique à chaque étape et en unifiant les capacités DevOps au sein d’un modèle piloté par des pipelines, cette solution permet une livraison plus rapide, fiable et de haute qualité à l’échelle.
Alimente le système de compilation intelligent et fournit des fonctionnalités d’automatisation clés, rendant le pipeline efficace et évolutif.
Améliorez l’efficacité des développeurs en automatisant les tâches répétitives et en rationalisant les workflows.
Réduisez les délais de cycle et les retouches grâce à une automatisation intelligente et de bout en bout du pipeline.
Minimisez le gaspillage et améliorez l’utilisation des ressources grâce à une orchestration plus intelligente et à une détection précoce des problèmes.
Gagnez en rapidité, en qualité et en contrôle
IBM Dependency Based Build
Accélérez l’efficacité des builds grâce à une orchestration intelligente qui analyse les modifications de code et les dépendances afin de ne déclencher que ce qui est nécessaire. Cela réduit les temps de compilation, minimise l’utilisation des ressources et garantit un retour d’information plus rapide pour les équipes de développement.
IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
Intégrez directement dans le pipeline l’automatisation de la qualité du code, l’application des normes et l’analyse statique. Identifiez les vulnérabilités, appliquez les bonnes pratiques et traitez les problèmes dès leur apparition, afin d’améliorer la fiabilité du code et de réduire les risques en aval.
IBM Wazi Deploy
Standardisez et rationalisez la création de packages et le déploiement grâce à des processus automatisés et pilotés par des politiques. Garantissez des versions cohérentes et vérifiables dans tous les environnements, tout en conservant le contrôle, la gouvernance et la confiance dans le déploiement.
Optimisation et contrôle complets du pipeline
Automatise l’ensemble du cycle de vie des applications (des modifications de code au déploiement) à l’aide de pipelines structurés, réduisant ainsi les tâches manuelles et permettant des mises en production plus rapides et cohérentes.
Compile uniquement les composants concernés par les modifications de code grâce à l’analyse des dépendances, ce qui améliore l’efficacité et réduit considérablement les temps de compilation.
Intègre l’analyse automatisée du code et les contrôles de conformité aux normes dans le pipeline afin de garantir un code de haute qualité et conforme à chaque étape du développement.
Fournit des processus reproductibles et régis pour le packaging et le déploiement des applications, garantissant ainsi la cohérence et minimisant les risques liés au déploiement.
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