14 août 2024 Mettre en œuvre un DNS résilient sans se soucier de la gestion Un temps de fonctionnement de 100 % n’est pas qu’une simple volonté, c’est un impératif métier. Pour atteindre un tel niveau, il faut non seulement des services réseau résilients, mais aussi des couches redondantes qui peuvent tenir compte des lacunes inévitables en matière de performances. Malheureusement, l’ajout de systèmes DNS redondants peut être trop complexe et poser des problèmes de gestion. Dans ce webinaire, vous apprendrez pourquoi un temps de fonctionnement de 100 % nécessite souvent des systèmes de basculement DNS séparés et redondants et découvrirez comment les administrateurs réseau peuvent faire face à la complexité en gérant des systèmes DNS résilients via un panneau de contrôle unique grâce à l’offre DNS dédié de NS1.

26 juillet 2024 Faciliter les redirections HTTPS grâce à IBM NS1 Connect Le protocole HTTPS sécurise la plupart des sites Web et des applications. Malheureusement, la redirection des domaines HTTPS est beaucoup plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Les données sont dispersées et ne sont pas toujours gérées de manière cohérente. Résultat : les équipes réseau doivent parfois jongler avec trois systèmes de données, voire plus, rien que pour effectuer une redirection HTTPS (censée être simple). Dans ce webinaire, nous vous montrerons la facilité avec laquelle il est possible de gérer les redirections HTTPS grâce à une nouvelle fonctionnalité d’IBM NS1 Connect. Nous vous démontrerons la simplicité de la gestion des redirections d’URL, des configurations DNS et des certificats de sécurité dans un portail unique.

24 juillet 2024 Premiers pas avec les chaînes de filtrage La direction du trafic DNS constitue un élément essentiel de l’optimisation de l’expérience utilisateur. Si vous diffusez des applications et du contenu à partir de plusieurs clouds et/ou CDN, la direction du trafic permet de réduire les coûts, d’améliorer les temps de réponse et de garantir la résilience en puisant dans la meilleure source à l'instant T. Bien que les avantages de la direction du trafic soient évidents, la configuration des systèmes qui lui permettent de fonctionner peut s’avérer un peu intimidante au début. Dans ce webinaire, nous vous proposons une introduction accessible à la direction du trafic DNS avec la technologie de chaîne de filtrage propre à NS1. Nous examinerons divers cas d’utilisation pour la direction du trafic et nous montrerons comment les chaînes de filtrage permettent d’optimiser les performances réseau dans chaque cas.

26 juin 2024 Mesurer les performances réelles des solutions DNS L’optimisation des connexions DNS est l’une des étapes les plus importantes pour améliorer les performances, préserver l’engagement des clients et protéger le chiffre d’affaires et la réputation. Mais quelle est la meilleure façon d’optimiser les connexions DNS ? Pour répondre à cette question, Catchpoint et IBM ont uni leurs forces pour créer une étude unique, la première du genre, sur les performances réelles des DNS. Dans ce webinaire, nous présenterons les conclusions de cette nouvelle étude révolutionnaire.

29 mai 2024 Comprendre les principaux défis liés à la connectivité des applications La transition vers le cloud hybride et l’automatisation des processus d’infrastructure de réseau ont donné aux organisations plus de flexibilité que jamais dans la manière dont elles exécutent leurs applications critiques. Cependant, de nombreux problèmes de personnel et de connectivité des applications restent à résoudre pour optimiser les performances réseau dans les moments les plus importants pour l’entreprise, à mesure qu’elle mûrit son infrastructure. AvidThink et IBM dévoileront les conclusions d’une nouvelle étude sur les défis et les opportunités des équipes réseau, aujourd’hui et à l’avenir. Rejoignez Roy Chua, fondateur et directeur d’AvidThink et Terry Bernstein, directeur principal de la gestion des produits pour IBM NS1 Connect, afin d’en savoir plus sur l’état des équipes réseau.