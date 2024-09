Les temps d’arrêt nuisent aux rentrées d’argent et à la réputation des marques. Il est donc important d’entretenir des relations constantes et permanentes avec vos clients. Compte tenu de la complexité croissante de l’infrastructure réseau et de la dimension mondiale de la plupart des entreprises, il semble plus difficile que jamais d'atteindre une véritable résilience du réseau.

IBM NS1 Connect vous protège contre les pannes grâce à des services réseau résilients et redondants, fournissant des connexions rapides et sécurisées à vos clients partout dans le monde. La direction avancée et personnalisable du trafic assure la fiabilité des applications et des sites Web critiques en ligne, garantissant ainsi la continuité et la reprise après incident.