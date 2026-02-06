Solution de pilotage multi-CDN

Dirigez les utilisateurs vers le CDN le plus performant en fonction des données de performance globales en temps réel
NS1 Pulsar utilise les données de surveillance des utilisateurs réels (RUM) et le pilotage intelligent du trafic pour diriger automatiquement chaque requête vers le CDN le plus performant en temps réel. Améliorez l'expérience de l'utilisateur final, réduisez les coûts et garantissez la fiabilité de chaque expérience numérique.
Offrez à chaque utilisateur, partout dans le monde, une expérience rapide et fiable. Pulsar utilise les données de latence et de disponibilité en temps réel pour orienter chaque utilisateur vers le meilleur CDN pour son réseau.
Élaborez des politiques de basculement robustes qui détournent le trafic des CDN défaillants. NS1 Pulsar oriente automatiquement les utilisateurs vers des alternatives saines en maintenant vos applications en ligne.
Conciliez performance et rentabilité. Définissez des politiques qui favorisent les CDN moins coûteux lorsque tous les fournisseurs atteignent des seuils acceptables, afin de maximiser le ROI des contrats d'infrastructure.
La gestion du trafic indépendante des fournisseurs vous permet d'ajouter, de supprimer ou de rééquilibrer les fournisseurs de CDN sans avoir à revoir l'architecture. Automatisez les modifications de la chaîne de filtrage via l'API ou Terraform.
Exploitez les benchmarks de référence RUM agrégés de NS1 sur 20+ CDN publics et régions cloud. Capturez automatiquement les données réelles de performance et de disponibilité auprès des utilisateurs réels afin de découvrir les goulots d’étranglement et d’identifier les problèmes que la surveillance synthétique manque souvent.
Définissez des seuils de performance et une logique métier pour optimiser la distribution du trafic. Combinez les données RUM avec les chaînes de filtres, les flux de données et les moniteurs de diagnostic d’intégrité NS1 Connect. Équilibrez les CDN pour respecter les engagements en matière de coûts tout en maintenant les normes de performance. Optimisez la livraison en fonction de la zone géographique et de l’ASN.
Analysez les données RUM pour détecter en temps réel les pics de performance et les dégradations. Examinez la répartition du trafic, les décisions de routage et les indicateurs clés afin de comprendre clairement la raison derrière les choix de routage et comment les résultats de performance ont été obtenus.
Collectez des données privées RUM via le tag JavaScript de NS1 Connect en temps réel grâce à des informations de performance en temps réel provenant des utilisateurs. Apportez vos propres métriques de performance ou de qualité de vie. Automatisez les modifications de configuration à l’aide des API et SKD de NS1.
Automatisez la prise de décision CDN pour des intégrations fluides côté client. Activez la commutation dynamique des CDN en temps réel basée sur les signaux de performance, garantissant une livraison optimale sans dépendre uniquement de la logique de routage côté serveur.
Les grandes plateformes de streaming s’appuient sur NS1 Pulsar pour acheminer des milliards de requêtes lors d’événements sportifs en direct, de concerts et de plateformes d’actualités. En surveillant les performances des utilisateurs réels sur plusieurs CDN, le contenu atteint les téléspectateurs avec un minimum de mise en mémoire tampon et une qualité maximale. Le basculement automatisé garantit la continuité, même en cas de pics de trafic ou de problèmes liés au fournisseur.
Les e-commerçants utilisent le routage Multi-CDN pour préserver les performances lors des périodes de forte affluence. Si un CDN rencontre une congestion ou une hausse de latence, le trafic est automatiquement redirigé vers des alternatives plus performantes. Cela garantit des chargements rapides, des parcours d’achat fluides et limite les abandons de panier durant les périodes les plus critiques.
Les entreprises de services financiers s’appuient sur NS1 Pulsar pour des applications critiques où chaque milliseconde compte et où l’indisponibilité est inacceptable. Le routage en temps réel basé sur la latence utilisateur réelle garantit un accès rapide depuis n’importe où dans le monde. Protégez-vous contre les pannes de fournisseur et assurez une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 pour les transactions sensibles et les données de marché.
Les éditeurs de jeux utilisent le routage intelligent pour offrir une expérience à faible latence à une audience mondiale variée. NS1 Pulsar oriente les joueurs vers le CDN optimal en fonction de leur réseau et de leur localisation, réduisant les lags et améliorant le gameplay. Maintenez la connexion et l’engagement des joueurs, même lors des lancements majeurs ou des événements en ligne.
Améliorez la fiabilité des applications distribuées à l’échelle mondiale grâce à une direction intelligente du trafic, pilotée par la RUM, qui s’adapte à l’évolution des conditions Internet. Adaptez-vous automatiquement à l’évolution des conditions du réseau, optimisez la latence et la disponibilité et garantissez des expériences utilisateur cohérentes entre les régions, les CDN et les fournisseurs de cloud.
Les équipes infrastructure s’appuient sur NS1 Pulsar pour orchestrer le trafic avec précision à travers des environnements hybrides et multi-cloud. Orientez les utilisateurs vers les origines, CDN ou régions cloud les plus optimaux, en fonction de données de performance en temps réel, en éliminant toute incertitude dans les décisions de basculement. Automatisez les réponses aux dégradations de performance ou aux contraintes de capacité, tout en conservant un contrôle granulaire via API et Terraform.
GlobalDots propose un service multi-CDN premium pour les entreprises où chaque seconde compte. Pour garantir la vitesse, la résilience et la protection des revenus, le Super CDN GlobalDots ajoute un routage intelligent sur plus de 30 CDN utilisant IBM NS1 Connect.
Cette solution hautement automatisée optimise la gestion du trafic pour des performances optimales.
Le Multi-CDN Steering est une approche de gestion du trafic qui oriente intelligemment le trafic des utilisateurs à travers plusieurs réseaux de diffusion de contenu, en se basant sur la performance, la disponibilité et les règles métier afin d’améliorer la fiabilité, la rapidité et l’Expérience. NS1 Connect Pulsar est la solution avancée de pilotage multi-CDN d'IBM.
Oui, NS1 Pulsar permet des politiques de routage basées sur les coûts qui peuvent diriger le trafic vers des CDN moins coûteux lorsque les exigences de performance sont satisfaites ou transférer la charge lorsque vous atteignez votre utilisation engagée, vous aidant ainsi à optimiser vos dépenses CDN engagées.
NS1 Connect Pulsar est indépendant des fournisseurs et fonctionne avec tous les fournisseurs de CDN, y compris Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly et d'autres. Il s’intègre au niveau DNS, agissant comme un moteur de mesure neutre et un contrôleur de trafic pour l’ensemble de votre pile CDN. Pulsar prend également en charge la mesure des actifs hébergés sur votre CDN privé pour les utilisateurs ayant des stratégies CDN hybrides.
NS1 Connect offre une intégration basée sur l'API, le DNS (ou HTTP) qui permet aux équipes de déployer rapidement un pilotage multi-CDN sans modifier le code de l'application ou l'infrastructure. La plupart des équipes peuvent configurer le pilotage multi-CDN en quelques minutes grâce à des données communautaires clés en main et peuvent effectuer des changements de configuration à la volée.
Pulsar peut détecter les défaillances en quelques secondes, en réacheminant automatiquement le trafic vers des solutions de rechange saines avant que les utilisateurs ne subissent des temps d'arrêt. Le système traite des données en temps réel provenant de millions de points de mesure à travers le monde, permettant des décisions instantanées de gestion du trafic qui s’adaptent aux pannes du CDN, à la congestion réseau ou à toute dégradation des performances – garantissant que vos applications restent disponibles même lors de perturbations majeures d’Internet.
PULSAR mesure le temps écoulé jusqu'au dernier octet (TTLB) et la disponibilité des actifs hébergés sur chacun des CDN. Les mesures collectées auprès d'utilisateurs réels sont anonymisées et agrégées par CDN, géographie et ASN. Différentes tailles d'actifs peuvent être mesurées pour les données privées, les données de la communauté NS1 prenant en charge à la fois la latence (1x1 pixel) et les actifs de grande taille pour certains CDN.
Oui, Pulsar peut être utilisé pour acheminer le trafic en plus du filtrage de trafic standard afin d'équilibrer le trafic en fonction de la latence, de la géographie, de la charge du serveur, du réseau, des contrôles de santé synthétiques, etc. Cela permet de garantir que vos origines ne soient jamais surchargées et restent en ligne.
Non, puisque Pulsar est parfaitement intégré aux réseaux gérés et dédiés de NS1 Connect avec une résilience DDoS intégrée, vous pouvez déployer votre configuration de trafic multi-CDN sur les deux réseaux qui sont conçus pour l'échelle et la performance.