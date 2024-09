Vos utilisateurs attendent que vous leur fournissiez des services rapides et toujours disponibles. Votre entreprise doit les fournir à moindre coût. La direction du trafic DNS (Domain Name System) vous permet d’optimiser les connexions aux applications, services et contenus en fonction de la géographie, des données de surveillance des utilisateurs réels (RUM), de la charge et bien plus encore, le tout dans une interface utilisateur conviviale.

En exploitant des données RUM très granulaires, NS1 Connect a aidé ses clients à améliorer leurs performances en dirigeant le trafic vers les réseaux de distribution de contenu (CDN) et les clouds qui offrent le meilleur rapport latence/coût. En utilisant les données des moniteurs de disponibilité NS1 Connect, le trafic est dirigé de façon à contourner les pannes et les dépréciations de services pour maintenir les applications opérationnelles et garantir les revenus.