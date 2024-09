Lancez-vous dès aujourd’hui avec IBM Netezza SaaS entièrement géré sur Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure, en déploiement hybride ou sur site. Consultez les différents niveaux tarifaires pour Netezza SaaS et sur site pour commencer le développement de nouveaux projets d’analytique approfondie, de business intelligence (BI) et de machine learning (ML) avec un entrepôt de données cloud natif, massivement parallèle et rentable.