Les solutions de reprise après sinistre existantes utilisent la réplication sur disque pour effectuer des copies miroir vers un site distant de tous les disques utilisés par les systèmes du site local. Ces copies de disques ne peuvent pas être utilisées au cours de la réplication des disques. En cas de panne sur le site local, les systèmes et les applications de workload doivent être relancés sur le site distant avant que l’accès aux workloads ne soit rétabli. En règle générale, cette opération peut prendre une heure, voire plus.

Avec les solutions de disponibilité continue basées sur Lifeline, la réplication logicielle des données, telle que InfoSphere Data Replication for Db2, est utilisée pour assurer la synchronisation des données entre les sites locaux et distants. La principale différence réside dans le fait que les systèmes des deux sites sont actifs et que Lifeline intervient pour surveiller les workloads sur les deux sites. En cas de défaillance du site local, Lifeline détecte la défaillance du workload et achemine toutes les nouvelles connexions au workload vers le site alternatif. L’accès aux workloads est ainsi rétabli en quelques secondes, au lieu d’une heure ou plus avec les solutions de reprise après sinistre.