IBM MRO Inventory Optimization (IO) est une plateforme de gestion des stocks basée sur le cloud qui combine des analyses statistiques, des analyses prescriptives et des algorithmes d’automatisation et d’optimisation pour aider les utilisateurs des secteurs à forte concentration d’actifs à améliorer leurs marges, à augmenter leurs niveaux de service et à minimiser les temps d’arrêt non planifiés.



Spécialement conçu pour répondre aux défis uniques des environnements MRO (maintenance, réparation et opérations), MRO IO permet aux utilisateurs d’avoir une vision précise et détaillée de la gestion et de la performance de leurs stocks MRO, et de bénéficier de fonctionnalités puissantes pour prendre des décisions éclairées en temps réel qui équilibrent les coûts et les risques afin de rationaliser et d’optimiser les stocks MRO.



Ce système de suivi et de gestion de la maintenance basé sur le cloud comprend des prévisions de la demande intermittente, des fonctionnalités de scoring pour aider à prioriser les problèmes urgents qui nécessitent une attention, des files d’attente des travaux pour surveiller la progression et les charges de travail, et des agencements personnalisables.