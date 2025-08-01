Les systèmes déconnectés, les mesures de sécurité réactives et les processus manuels exposent les entreprises à des risques, à l’inefficacité et à la non-conformité. À mesure que les réglementations se complexifient et que les attentes en matière de sécurité et d’efficacité des opérations augmentent, les programmes HSE cloisonnés exposent les organisations à des risques et ralentissent leur réactivité.

IBM® Maximo HSE unifie les processus de santé, de sécurité et d’environnement avec vos opérations essentielles et la gestion du travail. Du signalement des incidents à la gestion des émissions, en passant par l’évaluation des risques et le suivi de la conformité, cette solution propose une approche intelligente et intégrée de la gestion HSE à l’échelle de l’entreprise.