Donnez la priorité à la sécurité grâce à la gestion connectée du HSE et du travail
Les systèmes déconnectés, les mesures de sécurité réactives et les processus manuels exposent les entreprises à des risques, à l’inefficacité et à la non-conformité. À mesure que les réglementations se complexifient et que les attentes en matière de sécurité et d’efficacité des opérations augmentent, les programmes HSE cloisonnés exposent les organisations à des risques et ralentissent leur réactivité.
IBM® Maximo HSE unifie les processus de santé, de sécurité et d’environnement avec vos opérations essentielles et la gestion du travail. Du signalement des incidents à la gestion des émissions, en passant par l’évaluation des risques et le suivi de la conformité, cette solution propose une approche intelligente et intégrée de la gestion HSE à l’échelle de l’entreprise.
Les processus HSE sont entièrement intégrés à la gestion du travail, ce qui fait de la sécurité un élément intégré à chaque étape de la planification et de l’exécution du travail.
Grâce à des applications interconnectées, les utilisateurs peuvent lancer plusieurs activités à partir d’une seule interface, ce qui leur permet d’accéder rapidement aux informations et de prendre des mesures immédiates.
IBM® Maximo HSE offre la flexibilité du cloud hybride et des outils mobiles pour une gestion fluide de la sécurité en temps réel, soutenue par watsonx, l’IA générative d’IBM.
Les KPI, les tendances et les informations sont disponibles sur des tableaux de bord personnalisables et prêts à l’emploi, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes et d’améliorer l’efficacité.
Rationalisez les permis, les certifications et l’exécution sécurisée du travail
IBM® Maximo HSE simplifie les permis de travail, les certifications et les évaluations des risques afin de garantir des opérations sûres et conformes. La solution relie les permis aux bons de travail et aux incidents, prend en charge le verrouillage/l’étiquetage et assure le suivi des formations afin de garantir que seules les personnes qualifiées effectuent les tâches à haut risque, ce qui protège les personnes et les processus.
Garantissez des opérations sûres, efficaces et documentées
Favorisez la sécurité et la cohérence des opérations grâce à des outils de gestion des changements d’équipes, des tournées d’opérateurs et des rapports sur les pertes de production. Les procédures liées et les journaux des opérateurs offrent aux équipes une visibilité totale, ce qui permet d’identifier rapidement les problèmes et de maintenir des opérations fluides et conformes à chaque quart de travail.
Gérer de manière proactive la sécurité du lieu de travail et des processus
Donnez à vos équipes les moyens de gérer les incidents, les dangers et les risques grâce à un suivi, à des enquêtes et à des actions correctives de bout en bout. De l’identification des dangers au contrôle du contournement, la solution favorise la responsabilisation et l’amélioration continue, ce qui crée un lieu de travail plus sûr et plus conforme.
Préparez-vous aux audits et respectez les réglementations externes
IBM Maximo HSE aide les entreprises à rester prêtes pour les audits et à se conformer aux exigences réglementaires grâce à un ensemble robuste d’outils de conformité. La solution rationalise les audits, les enquêtes et le suivi réglementaire en associant les données de conformité clés aux tâches, aux actifs et aux dossiers de sécurité. Les capacités de gestion des émissions permettent de surveiller les émissions continues et fugitives, notamment grâce à des tableaux de bord intégrés pour le suivi et les mesures correctives.
Maîtriser les changements en toute confiance
Le processus de gestion du changement (MOC) de Maximo HSE régit l’ensemble du cycle de vie des changements opérationnels et techniques, depuis leur lancement jusqu’à leur autorisation et leur clôture, en passant par leur examen et leur approbation. Les utilisateurs peuvent déclencher des demandes MOC ou apporter des changements directement dans l’application MOC, en associant plusieurs actifs, emplacements et éléments de configuration.
Développez un personnel qualifié et conforme
Gérez les compétences, les certifications et les formations au même endroit pour vous assurer que seul le personnel qualifié effectue les tâches critiques. Suivez les cours, validez les compétences et capturez les enseignements tirés pour combler les lacunes en matière de connaissances, renforcer la conformité et favoriser des opérations plus sûres.
Les opérations métier stimulent la croissance, mais génèrent également des émissions, ce qui rend la gestion efficace des émissions à la fois difficile et indispensable pour se conformer aux réglementations. IBM® Maximo Emissions Management permet de capturer les émissions continues et fugitives en temps quasi réel, tandis qu’IBM® Envizi ESG Suite vous aide à calculer, à suivre et à déclarer les émissions de GES de scope 1, 2 et 3, en alignant l’efficacité opérationnelle sur la responsabilité environnementale.
Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un spécialiste IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo Application Suite.