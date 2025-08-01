Logiciel Maximo pour la santé, la sécurité et l’environnement (HSE)

Donnez la priorité à la sécurité grâce à la gestion connectée du HSE et du travail

Maximo pour la santé, la sécurité et l’environnement – IBM Maximo Application Suite

La sécurité avant tout 

Les systèmes déconnectés, les mesures de sécurité réactives et les processus manuels exposent les entreprises à des risques, à l’inefficacité et à la non-conformité. À mesure que les réglementations se complexifient et que les attentes en matière de sécurité et d’efficacité des opérations augmentent, les programmes HSE cloisonnés exposent les organisations à des risques et ralentissent leur réactivité. 

IBM® Maximo HSE unifie les processus de santé, de sécurité et d’environnement avec vos opérations essentielles et la gestion du travail. Du signalement des incidents à la gestion des émissions, en passant par l’évaluation des risques et le suivi de la conformité, cette solution propose une approche intelligente et intégrée de la gestion HSE à l’échelle de l’entreprise.
Gestion unifiée du travail, de la santé, de la sécurité et de l’environnement (HSE)

Les processus HSE sont entièrement intégrés à la gestion du travail, ce qui fait de la sécurité un élément intégré à chaque étape de la planification et de l’exécution du travail.

Capacités interconnectées

Grâce à des applications interconnectées, les utilisateurs peuvent lancer plusieurs activités à partir d’une seule interface, ce qui leur permet d’accéder rapidement aux informations et de prendre des mesures immédiates.
Plus intelligent et évolutif

IBM® Maximo HSE offre la flexibilité du cloud hybride et des outils mobiles pour une gestion fluide de la sécurité en temps réel, soutenue par watsonx, l’IA générative d’IBM.
Tableaux de bord personnalisés

Les KPI, les tendances et les informations sont disponibles sur des tableaux de bord personnalisables et prêts à l’emploi, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes et d’améliorer l’efficacité.
Gestion des émissions avec IBM Maximo Cliquez pour regarder la vidéo (1:57 min)

Ce que vous pouvez faire

Permis et certificats  Gestion des opérations Gérer la sécurité Conformité Gestion du changement Gérer les compétences

Gestion des émissions

Les opérations métier stimulent la croissance, mais génèrent également des émissions, ce qui rend la gestion efficace des émissions à la fois difficile et indispensable pour se conformer aux réglementations. IBM® Maximo Emissions Management permet de capturer les émissions continues et fugitives en temps quasi réel, tandis qu’IBM® Envizi ESG Suite vous aide à calculer, à suivre et à déclarer les émissions de GES de scope 1, 2 et 3, en alignant l’efficacité opérationnelle sur la responsabilité environnementale.  

Études de cas

Découvrez comment The Hub Power Company Limited a obtenu une réduction de 60 % des délais d’approbation des MOC et des enquêtes sur les incidents de sécurité de 20 % grâce à Voir l’étude de cas
Passez à l’étape suivante

Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un spécialiste IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo Application Suite. 

