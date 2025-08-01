Travail d’actifs et registre Maximo

Automatisez et unifiez les enregistrements des actifs et l’historique des interventions afin de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser l’efficacité.

Réserver une démo en direct Visite guidée du produit

Corrigez les inefficacités grâce à une gestion plus intelligente des actifs

Les temps d’arrêt imprévus, les risques de non-conformité et la fragmentation des données entraînent des retards coûteux. Grâce aux capacités d’IBM® Maximo dans tout ce qui concerne le registre des actifs et des tâches, renforcées par des outils d’IA générative, les entreprises peuvent consolider leurs données sur les actifs, rationaliser l’exécution des tâches et donner à leurs équipes les moyens d’agir grâce à des informations pilotées par l’IA.

Utilisez des recommandations fiables en matière de codes de défaillance, améliorez la qualité des données et rationalisez l’exécution de la maintenance. Grâce à une meilleure visibilité sur les actifs, leur historique et les travaux en cours, vous pouvez optimiser vos stratégies de maintenance, augmenter leurs temps de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en toute confiance.

 Présentation de la solution

Ce que vous pouvez faire

Work Order Intelligence Automatisation des workflows Cataloguez tous vos actifs critiques Assurez le suivi des ressources, des compétences et des sous-traitants

Études de cas

Découvrir toutes les études de cas
Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
Groupe Downer
Downer et IBM utilisent une maintenance préventive intelligente pour assurer la sécurité, la fiabilité, le confort et la durabilité des systèmes ferroviaires légers et lourds australiens.
Homme avec valise assis près d’une fenêtre
IBM Global Real Estate (GRE)
GRE utilise Maximo pour analyser les données des capteurs de 188 000 actifs à travers le monde dans le cadre d’une évolution vers une maintenance conditionnelle, déclenchée par la durée de fonctionnement réelle, la chaleur excessive ou les vibrations.
Homme portant un casque de sécurité et inspectant des machines dans une usine
Novate Solutions
Grâce à Maximo Monitor, Novate a constaté une amélioration de 30 % de la qualité des produits en bénéficiant d’informations pour connaître les performances des actifs en temps réel.
Site de DP World
DP World
DP World obtient des informations en temps réel sur la performance des équipements, ce qui permet de mettre en place des stratégies de maintenance proactives qui réduisent les temps d’arrêt et améliorent l’efficacité globale des équipements.
Passez à l’étape suivante

Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un spécialiste IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo Application Suite. 

 Visite guidée du produit