Automatisez et unifiez les enregistrements des actifs et l’historique des interventions afin de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser l’efficacité.
Les temps d’arrêt imprévus, les risques de non-conformité et la fragmentation des données entraînent des retards coûteux. Grâce aux capacités d’IBM® Maximo dans tout ce qui concerne le registre des actifs et des tâches, renforcées par des outils d’IA générative, les entreprises peuvent consolider leurs données sur les actifs, rationaliser l’exécution des tâches et donner à leurs équipes les moyens d’agir grâce à des informations pilotées par l’IA.
Utilisez des recommandations fiables en matière de codes de défaillance, améliorez la qualité des données et rationalisez l’exécution de la maintenance. Grâce à une meilleure visibilité sur les actifs, leur historique et les travaux en cours, vous pouvez optimiser vos stratégies de maintenance, augmenter leurs temps de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en toute confiance.
L’IA au service d’une maintenance plus intelligente
Optimisé par watsonx, Maximo Work Order Intelligence vous aide à relever vos défis de maintenance les plus complexes en toute confiance. En analysant les données historiques et les tendances des bons de travail, cette solution fournit des recommandations fiables sur les codes d’erreur, ce qui élimine les conjectures et réduit le temps passé à diagnostiquer les problèmes. Découvrez le produit en action et comment atteindre l’excellence dans vos opérations de maintenance.
Rationalisez les opérations grâce à l’automatisation intelligente
Les processus manuels ralentissent le travail des équipes et augmentent le risque d’erreurs. Les outils d’automatisation Maximo (comme les workflows, les moteurs d’élévation, les tâches cron et les scripts d’automatisation) permettent de standardiser les opérations et d’appliquer les bonnes pratiques dans l’ensemble de votre entreprise. De l’acheminement des autorisations de sécurité à l’accompagnement des techniciens dans les demandes de service, l’automatisation réduit les goulets d’étranglement et libère du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée. Grâce à l’IA intégrée, Maximo va encore plus loin en permettant une prise de décision plus intelligente et plus rapide qui réduit les révisions, améliore la conformité et augmente la productivité globale.
Contrôle des emplacements et des relations d’actifs
Une maintenance efficace commence par savoir exactement quels actifs vous possédez, où ils se trouvent et comment ils sont connectés. Maximo vous permet de cataloguer numériquement tous les actifs critiques, en capturant des attributs, des spécifications, des indicateurs et des profils de risque détaillés dans un système centralisé.
Cette visibilité fondamentale accélère la résolution des problèmes, renforce la conformité et favorise une planification plus intelligente. En dressant un tableau complet de votre parc d’actifs, vous pouvez mettre en œuvre une maintenance préventive, des inspections et des étalonnages ciblés qui prolongent la durée de vie des actifs, minimisent les temps d’arrêt imprévus et améliorent les performances globales.
Disposez des bonnes ressources au bon endroit et au bon moment
Une maintenance en temps opportun et efficace dépend de l’existence des personnes, des pièces et des outils adéquats. Maximo propose un registre complet des ressources humaines qui comprend les profils des techniciens, les compétences, les certifications et la disponibilité, qu’il s’agisse de personnel interne ou de sous-traitants externes. Vous bénéficiez également d’une visibilité en temps réel sur vos niveaux de stock, vos relations avec les fournisseurs, vos délais de mise en œuvre et vos cycles d’approvisionnement.
Commencez par une visite guidée du produit ou prenez rendez-vous avec un spécialiste IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo Application Suite.