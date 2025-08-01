Les temps d’arrêt imprévus, les risques de non-conformité et la fragmentation des données entraînent des retards coûteux. Grâce aux capacités d’IBM® Maximo dans tout ce qui concerne le registre des actifs et des tâches, renforcées par des outils d’IA générative, les entreprises peuvent consolider leurs données sur les actifs, rationaliser l’exécution des tâches et donner à leurs équipes les moyens d’agir grâce à des informations pilotées par l’IA.

Utilisez des recommandations fiables en matière de codes de défaillance, améliorez la qualité des données et rationalisez l’exécution de la maintenance. Grâce à une meilleure visibilité sur les actifs, leur historique et les travaux en cours, vous pouvez optimiser vos stratégies de maintenance, augmenter leurs temps de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en toute confiance.