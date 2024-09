Proposer un bulletin météorologique à la fois simple et captivant nécessite une technologie très sophistiquée. Max Sky est le premier produit du marché à utiliser une version améliorée du modèle de prévision IBM GRAF, une technologie de pointe offrant des visualisations plus détaillées et hyperlocales des prévisions météorologiques. Améliorez l’expérience de votre public dès aujourd’hui grâce à cette technologie média de pointe.