Max Alert Live permet aux chaînes de diffuser rapidement des informations sur les phénomènes météorologiques violents avec des alertes météo automatisées et personnalisables, qui peuvent être contrôlées depuis pratiquement n’importe où.



Renforcez la confiance de votre public grâce à des alertes et des notifications rapides, précises et interactives en cas d’alertes météo violentes. Lorsque certaines conditions prédéfinies sont remplies, Max Alert Live déclenche automatiquement des messages qui défilent sur l’écran avec d’autres informations facultatives telles que des cartes de zones à risque. Les alertes météorologiques peuvent être placées n’importe où sur votre présentation et contenir votre logo ou celui d’un sponsor.