Transformez votre entreprise grâce à une solution MDM tournée vers l’avenir
IBM® MaaS360 Fast Start est spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises. Cette solution de gestion des appareils mobiles (MDM) offre une expérience simplifiée et intuitive pour intégrer rapidement les téléphones et tablettes iOS et Android, appliquer des paramètres de sécurité et distribuer des applications, le tout en quelques minutes.
Rendez les iPhone et Android de votre équipe opérationnels en quelques minutes grâce à une inscription simple et automatisée.
Bénéficiez d’une protection dès le premier jour grâce à des politiques prédéfinies qui respectent les bonnes pratiques du secteur, sans nécessiter de compétences informatiques particulières.
Contrôlez les appareils, mettez à jour les paramètres et partagez des applications à partir d’un tableau de bord simple que tout le monde peut utiliser.
Ajoutez de nouveaux appareils et de nouvelles fonctionnalités quand vous en avez besoin, sans temps d’arrêt ni tracas supplémentaires.
|Détails
Navigateurs pris en charge
IBM MaaS360 Fast Start prend en charge la version actuelle ainsi que les deux dernières versions (à l’exception d’Internet Explorer) des navigateurs suivants :
Informations sur l’agent iOS
IBM MaaS360 Fast Start pour iOS 15.0 et plus
Informations sur l’agent Android
IBM MaaS360 Fast Start pour Android 7.0 et plus