IBM® MaaS360 Fast Start

Transformez votre entreprise grâce à une solution MDM tournée vers l’avenir

Deux collègues discutent tout en regardant une tablette

Gestion simple et intuitive des appareils mobiles

IBM® MaaS360 Fast Start est spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises. Cette solution de gestion des appareils mobiles (MDM) offre une expérience simplifiée et intuitive pour intégrer rapidement les téléphones et tablettes iOS et Android, appliquer des paramètres de sécurité et distribuer des applications, le tout en quelques minutes.

Une configuration rapide et facile

Rendez les iPhone et Android de votre équipe opérationnels en quelques minutes grâce à une inscription simple et automatisée.
Une sécurité intégrée de confiance

Bénéficiez d’une protection dès le premier jour grâce à des politiques prédéfinies qui respectent les bonnes pratiques du secteur, sans nécessiter de compétences informatiques particulières.
Une gestion et un développement aisés

Contrôlez les appareils, mettez à jour les paramètres et partagez des applications à partir d’un tableau de bord simple que tout le monde peut utiliser.
S’adapte à votre entreprise

Ajoutez de nouveaux appareils et de nouvelles fonctionnalités quand vous en avez besoin, sans temps d’arrêt ni tracas supplémentaires.

Tournez-vous vers l’avenir du MDM

Illustration d’un écran numérique affichant un cadenas
Découvrez ce qu’IBM MaaS360 Fast Start peut apporter à votre entreprise
  • Déploiement sans intervention : les appareils sont automatiquement enregistrés lorsque les utilisateurs commencent à s’en servir.
  • Gestion et sécurité des appareils : les configurations de sécurité de base essentielles sont appliquées à tous les appareils.
  • Distribution d’applications : déploiement d’applications achetées en volume en une seule étape.
  • Accès aux ressources de l’entreprise : pour faciliter l’accès des utilisateurs au Wi-Fi, aux VPN et à la messagerie électronique.
  • Assistance à distance : verrouillage, localisation et effacement des appareils.
  • Prise en charge étendue des appareils et des applications : mobiles ou tablettes iOS et Android, ainsi que les applications Apple Store et Google Play.

Configuration facile en 3 étapes

Capture d’écran du produit IBM MaaS360 Fast Start
Ajoutez rapidement des appareils grâce à la configuration guidée

Fast Start simplifie la configuration grâce à des étapes guidées pour iOS et Android, un suivi clair de la progression et des vidéos d’assistance intégrées. Vous pouvez ainsi mettre rapidement vos appareils en service sans compétences informatiques.
Capture d’écran du produit IBM MaaS360 Fast Start
Personnalisez facilement les paramètres de sécurité

Sélectionnez votre niveau de sécurité parmi des profils prédéfinis (basique, intermédiaire et avancé) qui offrent une expérience utilisateur simple pour l’accès aux ressources de l’entreprise via VPN, Wi-Fi et e-mail, et qui peuvent être modifiés à votre guise.  
Capture d’écran du produit IBM MaaS360 Fast Start
Une distribution fluide des applications pour tous les appareils

Obtenez facilement les bonnes applications sur chaque appareil en un seul clic : elles sont simples à gérer, déployées automatiquement et prêtes à l’emploi sur les nouveaux appareils.  
Capture d’écran du produit IBM MaaS360 Fast Start
Configuration requise

Détails  

Navigateurs pris en charge

 

IBM MaaS360 Fast Start prend en charge la version actuelle ainsi que les deux dernières versions (à l’exception d’Internet Explorer) des navigateurs suivants :

  • Google Chrome – 127
  • Firefox – 126
  • Safari – 17
  • Opera – 53
  • Microsoft Edge – 105

Informations sur l’agent iOS

 

IBM MaaS360 Fast Start pour iOS 15.0 et plus

 

Informations sur l’agent Android

 

IBM MaaS360 Fast Start pour Android 7.0 et plus

 

