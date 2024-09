La cartouche de données IBM LTO Ultrium 8 (LTO 8) offre le double de la capacité de stockage de la génération précédente pour la conservation des données à long terme et un accès rapide et fiable aux données. La huitième génération de LTO Ultrium offre une capacité native de 12 To et une capacité compressée jusqu’à 30 To pour une efficacité et des performances encore plus poussées.

En achetant des cartouches de données LTO 8 auprès d’IBM, vous êtes assuré de vous approvisionner chez un leader de la technologie de stockage sur bande fiable et reconnu. Découvrez comment LTO Ultrium 8 vous aide à gérer la croissance fulgurante des données, à y accéder rapidement et de manière fiable tout en garantissant la résilience de votre activité.