IBM Knowledge Catalog sur IBM Cloud Pak for Data propose un éventail complet de capacités dans le cadre d’une plateforme de données et d’IA ouverte et extensible qui fonctionne sur n’importe quel cloud.

Partie intégrante des services essentiels de cloud natifs, IBM Knowledge Catalog offre :

Un nombre illimité de catalogues et d’actifs

Un accès à tous les types de connexion

Un point d’entrée pour prendre en charge les services IBM Infosphere Information Regulatory Accelerator pour IBM Cloud Pak for Data et pour IBM Knowledge Catalog InstaScan

Activation de toutes les fonctionnalités, comme la qualité des données, la traçabilité, le raffinage, la gestion des données de référence, et les flux de travaux avancés

