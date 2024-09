Faire une promesse sur la disponibilité dans les stocks ne consiste plus seulement à fournir des estimations de livraison. Grâce aux capacités d’innovation d’IBM, le logiciel IBM Sterling Intelligent Promising fait passer le concept à un niveau supérieur en offrant une plateforme complète qui transforme la façon dont les détaillants gèrent et traitent les commandes. Des promesses de livraison en temps réel à l’analyse prédictive, notre approche va au-delà de la simple fourniture d’une date d’arrivée estimée aux acheteurs. Grâce à cette technologie de pointe, les détaillants peuvent désormais mieux gérer leurs stocks, notamment en optimisant la disponibilité des bons produits au bon moment et au bon endroit.