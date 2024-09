VictorOps (lien externe à ibm.com) est un logiciel de réponse aux incidents qui aligne la gestion des journaux, la surveillance, les outils de discussion et plus encore, pour obtenir une visibilité unifiée de la santé du système. VictorOps automatise l’envoi d’alertes pour faire parvenir la bonne alerte à la bonne personne, au bon moment. Instana fournit des fonctionnalités avancées de gestion et de surveillance des infrastructures et des applications, telles que :

Reconnaissance automatique et continue des changements au niveau de l’infrastructure

Instrumentation automatique et sans redémarrage du code des langages de programmation

Visualisation des dépendances des services

Traçage de bout en bout des requêtes à travers tous les systèmes

Contrôle de la qualité des applications et des services

Instana s’intègre de manière transparente à VictorOps pour automatiser la notification des incidents en fonction des astreintes. Instana propose plus de 200 signatures de santé organisées, qui, associées à une analyse automatique des causes premières, fournissent des capacités sophistiquées de génération d’alertes dès le premier jour. Ces événements d’alerte peuvent être transmis de manière sélective à divers canaux de messagerie tels que les e-mails, Microsoft Teams et Slack. Cette fonctionnalité de routage de base est particulièrement adaptée aux petites équipes. Cependant, lorsqu’il s’agit de structures organisationnelles importantes et complexes, une approche plus nuancée du routage en fonction des astreintes est nécessaire. Pour ces environnements, Instana propose une intégration avec la plateforme de routage d’événements avancée de VictorOps.