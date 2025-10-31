Les applications modernes sont dynamiques, largement distribuées et s'appuient sur un ensemble interconnecté d'infrastructures et de technologies à travers cloud hybride et multicloud. Pourtant, trop d'organisations fonctionnent avec des équipes, des outils et des données cloisonnés, ce qui est tout le contraire d'une organisation "dynamique".
IBM Instana Observability est la référence en matière de prévention des incidents. Vous trouverez une visibilité complète des conteneurs automatisée, une granularité d'une seconde et une notification de trois secondes. Allant au-delà des solutions traditionnelles APM, IBM Instana étend l'observabilité à toutes les équipes, de sorte que n'importe qui à travers DevOps, sre (ingénierie de fiabilité des sites), ingénierie de plateforme, ITOps et développement peut obtenir les données qu'il veut avec le contexte dont il a besoin.
ibm turbonomic est une plateforme performance et d'optimisation des coûts pour le public, le privé et le cloud hybride qui fournit une pile complète-visualisation, automatisation intelligente et alimentée par l'IA Insight. Avec Turbonomic, vous pouvez :
Automatiser en continu les actions de critique en temps réel sans intervention humaine
Fournir de manière proactive les ressources de calcul, de stockage et de réseau les plus efficaces dans l'ensemble de votre pile.
Évitez de surdimensionner les ressources de votre environnement cloud
Augmentez ROI et réduisez votre facture cloud en n'utilisant que ce dont vous avez besoin
Turbonomic prend en charge la découverte d'applications gérées par la plateforme Instana. Turbonomic inclut les informations découvertes sur ces applications dans ses calculs de recommandation d'action et de santé environnementale.
Vous pouvez maximiser les avantages de Turbonomic et Instana en mettant en place une intégration bidirectionnelle. Pour ce faire, vous devez configurer Turbonomic pour qu’il récupère les données d’Instana (voir ci-dessus), puis configurer Instana en utilisant le capteur Turbonomic pour recevoir des données (ou des actions) de Turbonomic. Après avoir installé l’agent Instana, vous devez activer le capteur Turbonomic dans le fichier de configuration de l’agent. Ensuite, vous pouvez visualiser performanceles actions liées à Turbonomic dans l’interface utilisateur Instana.
Le capteur Turbonomic interroge les API de Turbonomic toutes les 10 minutes pour récupérer les actions exécutées et recommandées. Le capteur utilise une clé unique (SnapshotID) pour relier les entités Instana aux actions Turbonomic correspondantes.
Corrélation entre les actions recommandées par Turbo et un incident en cours sur Instana: Turbonomic propose des actions recommandées pour renforcer performance sur les entités surveillées par Instana. Instana récupère ensuite ces actions et les met en corrélation avec les incidents en cours. Ce site workflow permet aux SRE de remédier rapidement à l'incident en cours.
Analyser l'impact d'une action sur l'entité KPI: Une fois que les actions recommandées sont exécutées dans Turbonomic, ces actions sont affichées avec les indicateurs de performance de l'entité sous-jacente. Cela permet d'avoir une visibilité directe sur l'impact des actions sur le site performance de l'entité.
l'historique des actions de l'avis : Un journal d'audit des actions exécutées peut être consulté sur Instana sous l'onglet Automatisation > Historique des actions.
En savoir plus sur comment vous lancer avec Instana et Turbonomic performance et la configuration.