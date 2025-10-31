Vous pouvez maximiser les avantages de Turbonomic et Instana en mettant en place une intégration bidirectionnelle. Pour ce faire, vous devez configurer Turbonomic pour qu’il récupère les données d’Instana (voir ci-dessus), puis configurer Instana en utilisant le capteur Turbonomic pour recevoir des données (ou des actions) de Turbonomic. Après avoir installé l’agent Instana, vous devez activer le capteur Turbonomic dans le fichier de configuration de l’agent. Ensuite, vous pouvez visualiser performanceles actions liées à Turbonomic dans l’interface utilisateur Instana.

Le capteur Turbonomic interroge les API de Turbonomic toutes les 10 minutes pour récupérer les actions exécutées et recommandées. Le capteur utilise une clé unique (SnapshotID) pour relier les entités Instana aux actions Turbonomic correspondantes.