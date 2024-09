Splunk (lien externe à ibm.com) est l’un des outils les plus couramment utilisés pour collecter, analyser et interpréter les données générées par les machines, ce qui inclut notamment les journaux de serveur et d’application.

Instana s’intègre de façon fluide à Splunk pour fournir des fonctionnalités avancées de gestion et de surveillance des infrastructures et des applications :

Reconnaissance automatique et continue des changements au niveau de l’infrastructure

Instrumentation automatique et sans redémarrage du code des langages de programmation tels que Java, ceux basés sur .NET, Python, PHP et autres

Visualisation des cartes de dépendance des services

Traçage de 100 % des requêtes sur tous les systèmes

Contrôle de la qualité des applications et des services

Une surveillance complète nécessite une vue d’ensemble des performances de l’hôte physique ou virtuel, des conteneurs, des instances de service et des dépendances entre les applications et les services.Instana est le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller les technologies prises en charge dans toute la pile pour fournir des analyses complètes sur les applications. L’agent Instana identifie automatiquement tous les changements d’infrastructure, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différents détecteurs technologiques pris en charge dans la documentation de gestion d’Instana.

Les unités de mesure et analyses fournies par Instana peuvent être utilisées pour enrichir et corréler les données de journal collectées par Splunk.