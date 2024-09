Redis Monitoring

REmote DIctionary Server (Redis) (lien en dehors d’ibm.com) est la technologie de stockage de données la plus populaire pour les applications de microservices conteneurisées. Les solutions de contrôle des applications et de l’infrastructure d’Instana incluent une surveillance Redis complète. Instana identifie toutes les instances Redis, comprend les dépendances/interactions entre les clusters Redis et tous les composants d’application, et commence à surveiller automatiquement la santé et les performances de chaque instance.

Pour aider les équipes DevOps à optimiser les environnements Redis, Instana applique l'automatisation et l'intelligence artificielle aux performances de Redis et au contrôle de l'état de santé, y compris la détection prédictive des problèmes et l'analyse des causes premières reposant sur l'IA. Instana vous permet de mener à bien vos opérations sans disposer d'une grande expertise Redis.