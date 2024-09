Oracle Database Monitoring fait partie de la solution automatisée Application Performance Monitoring d'Instana.

Lorsque l'agent Instana est déployé dans une infrastructure exécutant Oracle Database, il reconnaît automatiquement la technologie, mais Instana n'est pas en mesure de la contrôler automatiquement pour des raisons de licence (car Oracle a l'exclusivité du driver jar). Une fois que vous avez téléchargé et installé le driver jar, il ne reste plus qu'à fournir des identifiants et à définir des droits pour permettre l'accès aux informations d'Oracle Database Monitoring.